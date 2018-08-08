Meleklerin Aşkı dizisinin Yağmur'u Berkay Hardal aslen nereli Instagram'ı bambaşka

Önce Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin ardından Show TV'nin beğenile yaz dizisi Meleklerin Aşkı. Berkay Hardal, geleceğin en beğenilen yıldızlarından biri olmaya aday. Genç yaşı, yakışıklılığı ile daha şimdiden aranılan modellerden biri olan Berkay Hardal'ın hayranları sadece Türkiye'de değil.
İLANLI EVLENME TEKLİFİ; Berkay Hardal'ın şöhreti sadece Türkiye sınırlarında kalmadı. “Meleklerin Aşkı” dizisinin başrol oyuncusu Berkay Hardal’a Ayşe isminde Arap bir hayranı evlenme teklifi etti. Karaköy’de bir binayı oyuncunun fotoğrafıyla kaplayarak “Benimle evlenir misin?” diye sordu. Instagram hesabından bu teklifi paylaşan oyuncu, "Hoşuma gitmedi değil" dedi.
Bu olayın ardından Berkay Hardal ismi daha çok merak edilmeye başladı. O bu kadar yakışıklı olunca en çok aranan şeylerden biri tabiki Berkay Hardal'ın sevgilisi kimdir sorusu oldu. Berkay Hardal'ın sevgilisi de çok uzak bir isim değil.
Berkay Hardal, bir süredir İstanbullu Gelin dizisindeki rol arkadaşı Hira Koyuncuoğlu ile aşk yaşıyor. Çift meslektaşlarının birçoğunun aksine, aşklarının fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmaktan çekinmiyorlar.
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