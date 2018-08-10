Meleklerin Aşkı 7. bölüm fragmanı

Meleklerin Aşkı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Meleklerin Aşkı'nın yeni bölümünde neler olacak? Meleklerin Aşkı 16 Ağustos 2018 Perşembe akşamı Show TV'de...

Yağmur daha bebekken annesi tarafından huzurevine bırakılan, zeki, merhametli, sevgi dolu bir genç adam… Melek ise inatçı, adaletli ve hayatını doğaya adamış bir genç kız. Bu iki kalbi birleştirecek olan kişi ise Melek’in annesi Rukiye’den başkası değil. Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur’u da öz oğlu gibi seven Rukiye, Melek ve Yağmur’u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye’nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek’e daha ilk görüşte aşık olmuştur.

Rukiye’nin huzurevinden ayrılmasıyla Çekilmez ailesinin de başkahramanı olan Yağmur, Melek’in eniştesi Necmettin’in Melek’i zengin iş ortağı ile evlendirme hayallerine karşı savaşı kazanabilecek miydi? Yağmur ve Melek çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelecek mi, gelemeyecek mi, gelseler de mutlu olacaklar mı? Bu kaderin örülen ağlarında gizlidir.

  • Dizi Fragmanları 10 Ağustos 2018 02:24
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