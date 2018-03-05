Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk mi ediyor? Trump sordu...

Evlilik yıldönümlerinde Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişkiye girdiği iddiaları yüzünden arasının bozulduğu iddia edilen eşi Melania, Beyaz Saray'ı terk mi ediyor? Bizzat Donald Trump gazetecilere sordu...

Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk mi ediyor? Trump sordu...

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'tan boşanıyor mu? Evlilik yıldönümlerinde Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişkiye girdiği iddiaları yüzünden arasının bozulduğu iddia edilen eşi Melania, Beyaz Saray'ı terk mi ediyor? Bizzat Donald Trump sordu: "Beyaz Saray'ı terk etme sırası kimde, yoksa Melania'da mı?.." Damadı Jared Kushner, Beyaz Saray güvenlik soruşturmasından geçemeyen Trump, gazetecilerle buluşması sırasında eleştirildiği tüm konularla ilgili espiri yaptı...

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Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk mi ediyor? Trump sordu...

Washington'un ünlü basın kulübü Gridiron'da 133.'sü düzenlenen geleneksel akşam yemeğine katılan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez gazetecilerle hem atıştı hem gülüştü. Trump, evliliklerinin ilk döneminde porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişkiye girdiği iddiaları yüzünden arasının bozulduğu iddia edilen eşi Melania'dan güvenlik soruşturmasından geçemeyip çok gizli belgelere ulaşma yetkisi elinden alınan damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'e, Rusya soruşturması yüzünden bozuştuğu Adalet Bakanı Jeff Sesssions'dan kendisinin azledilmesi halinde yerine gelecek Başkan Yardımcısı Mike Pence'e dek herkesi iğneledi. Ana akım medyayla tutuştuğu savaşla özdeşleşen ve 'yalan haber' suçlamasında bulunmadan gün geçirmeyen Trump, açık açık itiraf etti: "Kaosu seviyorum..."

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Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk mi ediyor? Trump sordu...

JARED GÜVENLİKTEN GEÇEMEDİ: Davete icap etmesini ''Gecenizi bizzat mahvetmekten büyük heyecan duydum, onun için kabul ettim'' diye açıklayan Trump, ''Başlamadan önce biraz geç kaldığımız için özür dilemek istiyorum. Geç kaldık çünkü Jared güvenlikten geçemedi'' dedi. Böylece damadı Kushner, Trump'ın iğnelemelerinden ilk nasibini alan isim oldu...

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Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk mi ediyor? Trump sordu...

BEYAZ SARAY'DAN AYRILMA SIRASI MELANİA'DA MI?: Yönetimindeki bitmek bilmeyen yaprak dökümü ve kaos görüntüsüyle dalga geçmeye ''Beyaz Saray'da gerçekten sakin bir hafta geçirdik'' sözüyle başlayan Trump şöyle devam etti: ''Beyaz Saray'dan ayrılan ayrılana. İnsanı diri tutuyor, ne de olsa kim devridaim istemez. Ben kaosu seviyorum. Gerçekten iyi geliyor. Bakalım Beyaz Saray'ı bu kez kim terk edecek? (Siyasi başdanışman) Steve Miller mı yoksa Melania mı?''

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