Meksika’da yolcu uçağı düştü

Meksika’nın Durango eyaletinde 101 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştü. Meksikalı yetkililer; Aeromexico havayolu şirketine ait AM2431 sefer sayılı Emraer 190 model uçağın kalktıktan sonra düştüğünü ve ölen olmadığını açıkladı. Kazada hayatını kaybeden olmazken ikisi ağır, 85 kişinin yaralandığı belirtildi.

Uçağın başkent Mexico City’e gitmek üzere havalandığı fakat uçak havalandıktan çok kısa bir süre sonra Guadalupe Victoria uluslararası havalimanı yakınlarında düştüğü belirtildi.

Yapılan açıklamalarda uçaktakilerin 97’sinin yolcu, olduğu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edildi. Yolcuların isimleri ve milliyetleri henüz açıklanmış değil.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Meksika Durango Eyaleti Valisi Jose Aispuro Twitter hesabından yaptığı açıklamada “kazada ölüm olmadığının doğrulandığını” duyurdu.

Meksika'nın kuzeydeki Durango eyaletinde kalkışından kısa zaman sonra düştüğü açıklanan Aeromexico Havayollarına ait yolcu uçağında 97 yolcu ve 4 mürettebattan ölen olmadığı ve çok sayıda yaralıların olduğu belirtildi.

“GÜÇLÜ BİR TÜRBÜLANS HİSSETTİK” Öte yandan havalimanının işletmecisi Grupo Aeroportuario Centro Norte’den yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre kötü hava şartlarının kazaya sebebiyet verdiği aktarıldı. Uçağın dolu fırtınası esnasında kalkış yapmaya çalıştığı, ancak kısa bir süre sonra pilotların acil inişe geçmek durumunda kaldığı belirtildi. Uçağın düşmesiyle birlikte büyük ve patlama sesine benzer bir sesin duyulduğu ifade edildi.

Uçaktaki yolculardan birisi Meksika televizyonlarına konuşurken, çok güçlü bir türbülansa girmiş gibi hissettiklerini ifade etti. Uçağın düşmesinin ardından başlayan yangın ise kısa sürede söndürüldü. Meksika Sivil Savunma Müdürlüğü sözcüsü Alejandro Cardoza, yolcuların büyük kısmının herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan kendi başlarına uçaktan çıktıklarını söyledi. Kazanın ardından Guadalupe Victoria havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Meksika'da düşen uçağın Brezilya yapımı orta menzilli 10 yaşında olduğu ve Aeromexico filosuna katılmadan önce diğer iki havayolu şirketinde daha hizmet ettiği belirtildi.

  • Dünya 01 Ağustos 2018 08:44
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