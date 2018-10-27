Meksika boyun eğmişti göçmenler o teklifi reddetti

Trupm'ın nakdi yardımları kesmesi ve orduyu sınıra yığması tehdidine Meksika boyun eğdi ancak göçmenler Meksika'nın sığınma başvurusu yapmaları durumunda kendilerine geçici çalışma izni, okul ve sağlık hizmetleri verilmesi teklifini reddetti.

Meksika boyun eğmişti göçmenler o teklifi reddetti

"Göçmen karavanı" koordinatörlerinin, Nieto'nun planını yüksek sesle okumasının ardından göçmenler teklife karşı çıktı.

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Meksika boyun eğmişti göçmenler o teklifi reddetti

"Pueblo sin Fronteras" isimli gruptan aktivist Irineo Mujica, geçici koruma statüsü için başvuranların yüzde 80'inin reddedileceğini ve sınır dışı edileceğini savundu.

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Meksika boyun eğmişti göçmenler o teklifi reddetti

Yetkilileri, göçmenleri korkutmaya çalışmakla suçlayan Mujica, karavanın yoluna devam edeceğini söyledi.

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Meksika boyun eğmişti göçmenler o teklifi reddetti

Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini açıklamıştı.

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