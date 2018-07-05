Mehmetçik Süleyman Şah'ı eski yerine taşıyacak

IŞİD'in bombalama tehdidinin ardından Türkiye sınırına yakın bir bölgeye nakledilen Süleyman Şah'ın mezarı PKK'nın Münbiç'ten temizlenmesinin ardından tekrar Karakozak'taki eski yerine taşınacak.

SÜLEYMAN Şah Türbesi’ni korumakla görevli Şanlıurfa Tugay Komutanlığı sınır birliklerini takviye etti. Askerler, PKK’lı teröristler Münbiç’ten çıkar çıkmaz, sınırı geçip Karakozak’ta nöbete başlayacak. Tugayın bir diğer görevi Süleyman Şah’ın naaşını Eşme’den alıp yeniden Karakozak’a taşımak. Twitter

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Suriye sınırı, Şanlıurfa'da konuşlu 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı araçlarının Münbiç’e intikaline sahne oluyor. Urfa Tugayı'nda yaşanan hareketliliğin Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre türbeyi korumakla görevli Urfa Tugayı, Münbiç ve Karakozak bölgesinin sorumluluğunu da üstlenmiş durumda. Twitter

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Tugaya ait birlikler kapsamlı Münbiç görevi için emir bekliyor. Bölgeyi karış karış bilen Urfa Tugayı, PKK’nın tahliyesi sonrası Münbiç’te emniyetin sağlanmasında büyük görev üstlenecek. Tugayın Münbiç’e girdikten sonraki en önemli görevi, Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun Karakozak’a yeniden taşınması olacak. Twitter

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