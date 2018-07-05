Mehmetçik Süleyman Şah'ı eski yerine taşıyacak

IŞİD'in bombalama tehdidinin ardından Türkiye sınırına yakın bir bölgeye nakledilen Süleyman Şah'ın mezarı PKK'nın Münbiç'ten temizlenmesinin ardından tekrar Karakozak'taki eski yerine taşınacak.

Mehmetçik Süleyman Şah'ı eski yerine taşıyacak

SÜLEYMAN Şah Türbesi’ni korumakla görevli Şanlıurfa Tugay Komutanlığı sınır birliklerini takviye etti. Askerler, PKK’lı teröristler Münbiç’ten çıkar çıkmaz, sınırı geçip Karakozak’ta nöbete başlayacak. Tugayın bir diğer görevi Süleyman Şah’ın naaşını Eşme’den alıp yeniden Karakozak’a taşımak.

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Mehmetçik Süleyman Şah'ı eski yerine taşıyacak

Suriye sınırı, Şanlıurfa'da konuşlu 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı araçlarının Münbiç’e intikaline sahne oluyor. Urfa Tugayı'nda yaşanan hareketliliğin Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre türbeyi korumakla görevli Urfa Tugayı, Münbiç ve Karakozak bölgesinin sorumluluğunu da üstlenmiş durumda.

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Mehmetçik Süleyman Şah'ı eski yerine taşıyacak

Tugaya ait birlikler kapsamlı Münbiç görevi için emir bekliyor. Bölgeyi karış karış bilen Urfa Tugayı, PKK’nın tahliyesi sonrası Münbiç’te emniyetin sağlanmasında büyük görev üstlenecek. Tugayın Münbiç’e girdikten sonraki en önemli görevi, Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun Karakozak’a yeniden taşınması olacak.

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Mehmetçik Süleyman Şah'ı eski yerine taşıyacak

GÜVENLİK ONLARDAN SORULACAK... Süleyman Şah Türbesi, terör örgütü DEAŞ tehdidi artınca Şubat 2015’teki gece operasyonuyla Türkiye sınırına daha yakın olan Eşme köyüne taşınmıştı. Bölge daha sonra terör örgütü PKK işgali altına girdi ve ABD’liler buraya 3 üs kurdu. Bölge PKK’lılardan temizlendikten sonraki ilk iş türbenin eski yerine taşınması olacak.

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