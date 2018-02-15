Mehmetçik Kûtulamâre neden yok? Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm ne zaman?

Mehmetçik Kûtulamâre bu akşam var mı? Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi'ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. İzleyiciler Mehmetçik Kûtulamâre neden yok? sorusunun cevabını internetten araştırıyor. İşte dizi ile ilgili son gelişmeler…