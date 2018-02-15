Mehmetçik Kûtulamâre neden yok? Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'in yeni tarihi dönem dizilerinden Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin bu akşam yeni bölüm yerine tekrar bölümü yayınlanacak. Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm ne zaman? İşte Mehmetçik Kûtulamâre dizisi ile ilgili yapılan açıklama...

Mehmetçik Kûtulamâre neden yok? Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm ne zaman?

Mehmetçik Kûtulamâre bu akşam var mı? Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi'ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. İzleyiciler Mehmetçik Kûtulamâre neden yok? sorusunun cevabını internetten araştırıyor. İşte dizi ile ilgili son gelişmeler…

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Mehmetçik Kûtulamâre neden yok? Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm ne zaman?

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi hakkında açıklama geldi. Açıklamada yaşanan teknik sorunlar nedeniyle tekrar bölümünün yayınlanacağı ve Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin 5.yeni bölümünün 22 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’da yayınlanacağı belirtildi.

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Mehmetçik Kûtulamâre neden yok? Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm ne zaman?

DİZİNİN HİKAYESİ: Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey'in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu'na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.

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Mehmetçik Kûtulamâre neden yok? Mehmetçik Kûtulamâre yeni bölüm ne zaman?

İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kûtulamâre Zaferi'ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet'in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır.

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