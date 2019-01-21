‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan oyuncular ölümden döndü

‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan İsmail Ege Şaşmaz ve Hazal Filiz Küçükköse, 2 arkadaşlarıyla Nişantaşı’ndaydı. Bir mekanda sohbet eden ekip, çıkışta araçlarıyla önlü arkalı Nişantaşı’ndan Dolmabahçe’ye doğru seyir halinde kaza yaptı.

‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan oyuncular ölümden döndü

TRT'de yayınlanan ‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan İsmail Ege Şaşmaz ve Hazal Filiz Küçükköse, 2 arkadaşlarıyla Nişantaşı’ndaydı. Bir mekanda sohbet eden ekip, çıkışta araçlarıyla önlü arkalı Nişantaşı’ndan Dolmabahçe’ye doğru seyir halinde kaza yaptı.

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‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan oyuncular ölümden döndü

KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDULAR: Habertürk'ün aktardığı habere göre; Kaygan zeminde araçları kayan Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz’ın içinde bulunduğu araba, yaklaşık 100 metre kayarak kaldırıma çıktı. Kaza sonrası şok yaşayan oyuncular, kazadan yara almadan kurtuldu.

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‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan oyuncular ölümden döndü

0 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI: Kaza sonrası polis çağıran oyunculardan direksiyon başında olan İsmail Ege Şaşmaz, yapılan alkol kontrolü sonrası 0 promil alkollü çıktı.

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‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan oyuncular ölümden döndü

Hazal Filiz Küçküköse ve İsmail Ege Şaşmaz, kaza sonrası polis ekiplerini beklerken kaygan zeminde motorsikletiyle kayarak düşen bir vatandaşa yardım etti.

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