‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan oyuncular ölümden döndü

TRT'de yayınlanan ‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan İsmail Ege Şaşmaz ve Hazal Filiz Küçükköse, 2 arkadaşlarıyla Nişantaşı’ndaydı. Bir mekanda sohbet eden ekip, çıkışta araçlarıyla önlü arkalı Nişantaşı’ndan Dolmabahçe’ye doğru seyir halinde kaza yaptı.
KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDULAR: Habertürk'ün aktardığı habere göre; Kaygan zeminde araçları kayan Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz’ın içinde bulunduğu araba, yaklaşık 100 metre kayarak kaldırıma çıktı. Kaza sonrası şok yaşayan oyuncular, kazadan yara almadan kurtuldu.
Hazal Filiz Küçküköse ve İsmail Ege Şaşmaz, kaza sonrası polis ekiplerini beklerken kaygan zeminde motorsikletiyle kayarak düşen bir vatandaşa yardım etti.
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