‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan oyuncular ölümden döndü

TRT'de yayınlanan ‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ dizisinden ayrılan İsmail Ege Şaşmaz ve Hazal Filiz Küçükköse, 2 arkadaşlarıyla Nişantaşı’ndaydı. Bir mekanda sohbet eden ekip, çıkışta araçlarıyla önlü arkalı Nişantaşı’ndan Dolmabahçe’ye doğru seyir halinde kaza yaptı.

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