Mehmetçik Afrin'e böyle uğurlandı

Mehmetçik Afrin'e böyle uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli birliklerden sevk edilen 14 obüs ve 7 tank yüklü tır, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.

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Mehmetçik Afrin'e böyle uğurlandı

Afrin harekatı kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine sevk edilen askerler köylüler tarafından Türk bayrakları ve tezahüratlarla karşılanıp dualarla uğurlandı.

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Mehmetçik Afrin'e böyle uğurlandı

Operasyon öncesinde Hassa ilçesine onlarca tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi. Sugediği Mahallesi'nde yaşayan köylüler, askeri konvoyu Türk bayraklarıyla karşıladı. Köylülerin içerisinden bir vatandaş, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kılıcınız keskin olsun” deyip tekbir getirdikten sonra diğer köylülerle birlikte Fatiha suresini okudu. Askerler de vatandaşlara el salladıktan sonra araçlarıyla sınır birliklerine hareket etti.

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Mehmetçik Afrin'e böyle uğurlandı

Tank ve obüslerin Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Bu arada, sınır birliklerinden terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik topçu atışları duyuldu.

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