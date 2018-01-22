Mehmet Şimşek'ten flaş operasyon açıklaması

SURİYE'nin Afrin kentindeki teröristlere karşı başlatılan operasyonla ilgili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek piyasaları rahatlatacak flaş açıklamalarda bulundu. Zeytin Dalı harekatının kısa süreceğini ve bütçeye çok fazla bir yük getirmeyeceğini ifade etti. Şimşek'in açıklamaları piyasaları rahatlatmak için bir mesaj olarak algılandı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında yeni kefalet limiti tahsisine ilişkin Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ arasında imzalanan protokol törenine katıldı.

"DAR KAPSAMLI BİR OPERASYON, TÜRKİYE MACERAYA GİRMİYOR": Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yapan Şimşek, "Türkiye'nin terörle mücadelede yeni bir safhada ve Suriye'ye yönelik dar kapsamlı operasyonu bu çerçevede değerlendirmek lazım. Türkiye kendi ulusal güvenliğine yönelen bu tehdidi minimize etmek için adım atıyor, bir maceraya girmiyor" dedi.

"OPERASYON KISA SÜRECEK"

Operasyonun bütçeye ve ekonomiye etkisinin sınırlı olacağını söyleyen Şimşek, "Yatırımcı rahat olsun, bu etkili, sınırlı ve inşallah kısa sürecek bir operasyon" diye konuştu.

Şimşek, Kredi Garanti Fonu protokolünün 55 milyar TL kefalet limitini kapsayacağını açıkladı.

Ankara'da KGF protokolü imza töreninde konuşan Şimşek, "Biz imalat sanayisi yatırımlarını önceliklendirdik. Dolayısıyla bu 55 milyar liranın 25 milyar lirası imalat sanayisi yatırımı. 15 milyar lirası da ihracatçıya. Dolayısıyla en az üçte ikisi imalat ve ihracat yatırımlarına. Bu ikisi çok önemli. Çünkü Türkiye'nin üretken kapasitesini artırması çok önemli. Bir anlamda biz yeni kefalet limitinin üçte ikisini üretene, yatırım yapana tahsis etmiş oluyoruz. KGF oldukça etkin bir şekilde çalışıyor. Önümüzdeki dönemde geri dönüşleri de tekrar kullandıracağız" dedi.