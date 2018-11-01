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Mehmet Özhaseki'den AK Parti Ankara adaylığı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'e konuk oldu. İsmi Ankara adayları arasında öne çıkan Özhaseki, "göreve hazırım" mesajı verdi. Özhaseki'nin konuşmasından öne çıkan satır başları

 MHP ile yaptığımız görüşmeler çok net. En büyük sıkıntımız yasal altyapının olmamasıydı. Bunlar yapılmadığı için boşlukta kaldı. Formül bulamadık. Formül bulunursa konuşulur. İpler kopmuş değil.

MELİH GÖKÇEK Melih Bey'le görüşüyoruz. 35 yıllık arkadaşlığımız var. Gönlünden ne geçer bilemem. Kendisi 'ben AK Partiliyim beyfendi ne dese onu yaparım gibi görüşü oldu. Biz adaylar bulmaya çalışıyoruz. Ben ne kapı açabilirim ne de kapı kapatabilirim.

Anket sistemi bizde oturmuş vaziyette. Bütün şehirler için yapılıyor. Bir taraftan teşkilatın görüşleri raporlanıyor. Tedbili kıyafetle giden arkadaşlarımız var. Çarşıları geziyorlar, teyzelerle ablalarla sohbet ediyorlar. En azından 400-500 kişiyle görüşerek dönüyorlar.

Şahsımın da ismi geçiyor. İnsanlaın siyaset girmesinde hedefi vardır. İdeallari için içinde kaygı taşıdıkları için siyaset yapıyorlar Ben de öyle biriyim. Bulunma sesebibi Allah rızası içindir. Görev verilirse kaçınmam.

  • Medya 01 Kasım 2018 11:37
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