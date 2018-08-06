Mehmet Günsür'ü hiç böyle görmediniz! Mavi slip mayosuyla...

Mehmet Günsür ailesi ve dostlarının da olduğu 15 kişilik bir grupla mavi yolculuğa çıktı. Fi dizisinden de tanıdığımız yakışıklı oyuncu Mehmet Güngür önceki gün eşi İtalyan yönetmen Katerina Mongio, çocukkarı; Ali, Maya Chloe ve yakın dostlarıyla Marmaris Bozburun'da görüntülendi. Akif Y VE Ziya Efe 1 adındaki iki kiralık tekne ile yola çıkıp ıssı bir koya demirleyen Mehmet Günsür, iki tekneyi yan yana bağlayıp denize atlama yarışı yaptılar.
Mehmet Günsür çocuklarıyla yakından ilgilendi. Keyfi yerinde olan Mehmet Günsür muhabirlere el salladı. Oyuncu Mehmet Günsür 2006’da kendisinden 4 yaş büyük İtalyan yönetmen Katerina Mongio (47) ile evlenmişti. Çiftin Ali, Maya ve Chloe adlı 3 çocuğu var. Mehmet Günsür eşi için “Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık, 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film, ilişkimiz yüzünden yarım kaldı. Aşk devam ediyor” demişti.
Öte yandan Mehmet Günsür giydği mavi renkteki slip mayosuyla da oldukça dikkat çekti
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