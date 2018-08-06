Mehmet Günsür'ü hiç böyle görmediniz! Mavi slip mayosuyla...

Mehmet Günsür ailesi ve dostlarının da olduğu 15 kişilik bir grupla mavi yolculuğa çıktı. Fi dizisinden de tanıdığımız yakışıklı oyuncu Mehmet Güngür önceki gün eşi İtalyan yönetmen Katerina Mongio, çocukkarı; Ali, Maya Chloe ve yakın dostlarıyla Marmaris Bozburun'da görüntülendi. Akif Y VE Ziya Efe 1 adındaki iki kiralık tekne ile yola çıkıp ıssı bir koya demirleyen Mehmet Günsür, iki tekneyi yan yana bağlayıp denize atlama yarışı yaptılar.