Mehmet Demirkol: Cocu buralarda trafiğe çıkamaz!

ÇOK NET ŞANSLAR BULDULAR Fenerbahçe maç içinde dakikalar geçtikçe iyileşen, pozisyon bulan, yeni metotlar bulup oyuna hakim olan bir takıma dönüştü. Çok net şanslar buldular. Ama bir kalite sorunu var. Büyük ve ağır forma kaliteniz yüksekse size ekstra güç katar.