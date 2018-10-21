Mehmet Demirkol: Cocu buralarda trafiğe çıkamaz!

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe -4 averajıyla da taraftarları kızdırmaya devam ediyor. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol Sivasspor Fenerbahçe maçını yorumlarken Fenerbahçe’nin sorununun Cocu olmadığı an itibarıyla kesinleştini ifade etti.
SORUN KALİTE Mehmet Demirkol, "Dün bütün çıplaklığıyla ortaya dökülen bu. Sorun Cocu'da değil sorun kalite. İlk yarıda 2. bölgeden 3’e geçişte ve ortalarda yaşanan sıkıntı 2. yarının başından itibaren, hele de değişikliklerden sonra kale önüne gollük pozisyonlarda indirilen toplarla düzeltildi.
ÇOK NET ŞANSLAR BULDULAR Fenerbahçe maç içinde dakikalar geçtikçe iyileşen, pozisyon bulan, yeni metotlar bulup oyuna hakim olan bir takıma dönüştü. Çok net şanslar buldular. Ama bir kalite sorunu var. Büyük ve ağır forma kaliteniz yüksekse size ekstra güç katar.
ANADOLU TAKIMI SEVİYESİ Temelde kalite sorunu varsa baskı oluşur. Bunu hicap duyarak söylüyorum, Fenerbahçe’nin dün sahadaki kalitesi iyi bir Anadolu takımı seviyesindeydi. Çalışkan, özverili, disiplinli.
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