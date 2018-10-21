Mehmet Demirkol: Cocu buralarda trafiğe çıkamaz!

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Sivasspor deplasmanında berabere kalınca yine dillerden düşmedi. Rizespor bugün galibiyet alırsa düşme hattına gerileyecek olan Fenerbahçe için Mehmet Demirkol sorunun Cocu'da olmadığını söyledi.

Mehmet Demirkol: Cocu buralarda trafiğe çıkamaz!

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe -4 averajıyla da taraftarları kızdırmaya devam ediyor. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol Sivasspor Fenerbahçe maçını yorumlarken Fenerbahçe’nin sorununun Cocu olmadığı an itibarıyla kesinleştini ifade etti.

114
Mehmet Demirkol: Cocu buralarda trafiğe çıkamaz!

SORUN KALİTE Mehmet Demirkol, "Dün bütün çıplaklığıyla ortaya dökülen bu. Sorun Cocu'da değil sorun kalite. İlk yarıda 2. bölgeden 3’e geçişte ve ortalarda yaşanan sıkıntı 2. yarının başından itibaren, hele de değişikliklerden sonra kale önüne gollük pozisyonlarda indirilen toplarla düzeltildi.

214
Mehmet Demirkol: Cocu buralarda trafiğe çıkamaz!

ÇOK NET ŞANSLAR BULDULAR Fenerbahçe maç içinde dakikalar geçtikçe iyileşen, pozisyon bulan, yeni metotlar bulup oyuna hakim olan bir takıma dönüştü. Çok net şanslar buldular. Ama bir kalite sorunu var. Büyük ve ağır forma kaliteniz yüksekse size ekstra güç katar.

314
Mehmet Demirkol: Cocu buralarda trafiğe çıkamaz!

ANADOLU TAKIMI SEVİYESİ Temelde kalite sorunu varsa baskı oluşur. Bunu hicap duyarak söylüyorum, Fenerbahçe’nin dün sahadaki kalitesi iyi bir Anadolu takımı seviyesindeydi. Çalışkan, özverili, disiplinli.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro