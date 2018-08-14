Mehmet Aslantuğ'dan müjdeli haber uzun zaman sonra...

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ 3 yıllık aranın ardından yeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Son olarak Direniş Karatay filminde rol alan ve üç yıldır ekranlardan uzak olan Mehmet Aslantuğ, yeni sezonda ekranlarda olacak.

Dizinin senaryosu Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçmem ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi çok izlenen dizileri kaleme alan Sırma Yanık imzası taşıyor. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

MEHMET ASLANTUĞ ASLEN NERELİ KAÇ YAŞINDA? Arzum Onan'ın eşi Mehmet Aslantuğ 55 yaşında, 5 çocuklu çiftçi bir ailenin çocuğu. Aslen Samsun Çarşambalı olan Mehmet Aslantuğ baba tarafından çerkez kökenli. Mehmet Aslantuğ, henüz 4 yaşındayken babasız kalır. Babanın vefatından sonra hayat hiç de kolay olmayacaktır aile için. 31 yaşında 5 çocukla dul kalan annesi evlatlarına kol kanat gerer. Mehmet Aslantuğ en büyük çocuktur. İlk, orta ve lise eğitimini Terme ilçesinde tamamlar. 1978 yılında işletme fakültesine kaydını yaptırır ancak hayalinde hep tiyatro vardır.