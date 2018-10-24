Mehmet Ali Erbil'in eşleri ve çocukları kimdir? Bir karısının annesi olaydı

Mehmet Ali Erbil'in ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ikinci eşi Nergis Kumbasar üçüncü karısı Sedef Altuntaş ve son eşi Tuğba Coşkun oldu. İçlerinden Sedef Altunbaş medyada hayli olay olmuştu sebebi de annesiydi.

Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken eşleri ve çocukları gündeme geldi. Çapkınlığı ile bilinen Mehmet Ali Erbil hep genç kadınlara düşkünlüğü ile bilindi. Eşleri dışında sevgililerini de hep yaş farkının olduğu kişilerden seçti. En son yarı yaşındaki Nevin Şimşek'i hamile bırakmış ve onu kürtaja zorlamıştı. İşte Mehmet Ali Erbil'in bugüne kadar yaptığı 5 evlilik ve onlardan olan çocukları: Twitter

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MEHMET ALİ ERBİL'İN EŞLERİ : Mehmet Ali Erbil kadınlardan uzak duramayan bir isim. Bugüne kadar 5 kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, bir eşiyle iki kez evlendi. Erbil'in yaptığı 5 evlilikten toplam 3 çocuğu bulunuyor. Twitter

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ERBİL'İN İLK EŞİ SEZİN'İN ANNESİ : Mehmet Ali Erbil'in ilk eşinin ismi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'dur. Kızı Sezin Erbil, bu eşinden dünyaya geldi. 1980 yılında evlenen Mehmet Ali Erbil ilk eşi ile sadece 5 yıl birlikte kaldı 1985 yılında boşandı. Erbil ikinci evliliğini de yine bu eşi ile yaptı. Boşandıktan bir süre sonra yeniden evlendi ancak evlilik yine aynı sona maruz kaldı. Twitter

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