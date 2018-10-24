Mehmet Ali Erbil'in 22 yaşındaki gizli aşkından duygusal paylaşım!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz gün evinin banyosunda düşerek yaralanmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. MALİ'nin 22 yaşındaki gizli aşkı talihsiz kazasının ardından "Bizi böyle bırakıp gidemezsin" paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

Mehmet Ali Erbil'in 22 yaşındaki gizli aşkından duygusal paylaşım!

Mehmet Ali Erbil geçen hafta evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Erbil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.herkesi duygulandırdı. Tüm bu yaşananların ardından ünlü şovmenin herketen sır gibi sakladığı 22 yaşındaki sevgilisi sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

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Mehmet Ali Erbil'in 22 yaşındaki gizli aşkından duygusal paylaşım!

"NE OLUR DAYAN": Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasyaa, şovmenle birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak "Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum.

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Mehmet Ali Erbil'in 22 yaşındaki gizli aşkından duygusal paylaşım!

Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak.

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Mehmet Ali Erbil'in 22 yaşındaki gizli aşkından duygusal paylaşım!

"BABAMIN DURUMU KRİTİK DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN": Dün babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren Sezin Erbil, babasının durumunun iyi gitmediğini söyleyerek dua istedi. Erbil, "Babamın kendi hastalığı da nüksettiği için durumu biraz kritik. Kendisi hala yoğun bakımda. Lütfen babam için dualarınızı eksik etmeyin. Bu fotoğraftaki gibi gülmen için bekliyoruz." dedi.

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