Mehmet Ali Erbil'den yeni haber var! Vasiyetini hazırladı

Yılbaşından önce yoğun bakımdan çıkarılan ancak rahatsızlığının yeniden baş göstermesi sebebiyle geçtiğimiz günlerde yeniden yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil'in avukatı aracılığı ile vasiyetini hazırladığı öğrenildi. Ünlü şovmen vasiyetini, rahatsızlığından bir ay önce hazırladığı iddia edildi.
Sık sık kızlarının ve doktor kardeşinin paylaşımlarıyla son durumu hakkında bilgi edindiğimiz Mehmet Ali Erbil hakkında yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Erbil'in, sömestr tatilinde kızlarıyla birlikte Bulgaristan'a gideceği öğrenildi.
“Mehmet Ali’nin durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Allah kısmet ederse yakın süre içinde düzeleceğine inanıyorum”
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