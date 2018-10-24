Mehmet Ali Erbil'den hamile kalıp kürtaj yaptırmıştı! Nevin Şimsek'den olay sözler

TEVE2'deki '2. Sayfa' programına konuk olan Nevin Şimşek, hamile kaldığı eski sevgilisi ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Bana hastanede saldırırlar diye gidemiyorum, korkuyorum" dedi.

Mehmet Ali Erbil'den hamile kalıp kürtaj yaptırmıştı! Nevin Şimsek'den olay sözler

Nevin Şimşek, geçen hafta evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve eski hastalığının nüksetmesi sonucu yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil hakkında açıklamalarda bulundu.

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Mehmet Ali Erbil'den hamile kalıp kürtaj yaptırmıştı! Nevin Şimsek'den olay sözler

2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Nevin Şimşek, "Bana sosyal medyadan hep yorum yaptılar, 'Mehmet Ali Erbil senin ahını aldı' dediler. Lütfen böyle şeyler söylemesinler. Kardeşi Mustafa Erbil'le konuştum, 'Bize de göstermiyorlar Mehmet Ali'yi' dedi.

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Mehmet Ali Erbil'den hamile kalıp kürtaj yaptırmıştı! Nevin Şimsek'den olay sözler

-Kırgınlığım benim içimde, ben Mehmet Ali'yi affettim.

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Mehmet Ali Erbil'den hamile kalıp kürtaj yaptırmıştı! Nevin Şimsek'den olay sözler

-Hastaneye gitmek istiyorum aslında ama abisi de Mehmet Ali Erbil'i göremediğini söylediği için gitmedim. Biz aramızda yaşadığımız olaylardan sonra barıştık, dost kaldık.

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