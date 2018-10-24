Mehmet Ali Erbil'den hamile kalıp kürtaj yaptırmıştı! Nevin Şimsek'den olay sözler

2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Nevin Şimşek, "Bana sosyal medyadan hep yorum yaptılar, 'Mehmet Ali Erbil senin ahını aldı' dediler. Lütfen böyle şeyler söylemesinler. Kardeşi Mustafa Erbil'le konuştum, 'Bize de göstermiyorlar Mehmet Ali'yi' dedi.