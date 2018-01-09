Mehmet Ali Erbil mahkemelik oldu

Mehmet Ali Erbil rol aldığı 'Bilinmeyen numaralar 11880' reklamının sözleşme süresi bitmesine rağmen kanallarda dönmesi nedeniyle BN Telekom Haberleşme Tic. A.Ş.'ye dava açtı. Erbil'in avukatları, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sunarak, sözleşme tarihinin geçmesine rağmen Mehmet Ali Erbil 'in ses, görüntü ve isminin reklam şirketi tarafından haksız ve kötü niyetli bir şekilde kullanıldığı gerekçesiyle, haberleşme şirketinin 390 bin TL ve mahkemenin belirlediği tutarda zararın tazminat olarak ödenmesi istedi.

Davalı firmanın reklam işleriyle ilgilendiğini kaydeden tanık Levent Havuzlu ise ''Sözleşmenin bitmesine 2 ay kala reklamın yayınlanmasının uzatılması konusunda yeni bir sözleşme imzalanması için maddelerin derlenip toparlanması konusunda onaylaşıldı. Bu arada süreç de geçti. Biz süre az kaldığı için imzaları atalım dedik. En son aşamada anlaştık, hukuka devrettik. Hukukun karşılıklı imzalanmasını beklerken, mahkeme çağrısı geldi. Sürecin geçtiğinin farkındaydık. Bu ilişki ve iyi niyetten dolayı böyle bir şeyin olabileceği aklımızın ucundan geçmedi. Reklamı durdurun şeklinde herhangi bir uyarı olmadı'' diye konuştu.

