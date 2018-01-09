Mehmet Ali Erbil mahkemelik oldu

Mehmet Ali Erbil mahkemelik oldu

Mehmet Ali Erbil rol aldığı 'Bilinmeyen numaralar 11880' reklamının sözleşme süresi bitmesine rağmen kanallarda dönmesi nedeniyle BN Telekom Haberleşme Tic. A.Ş.'ye dava açtı. Erbil'in avukatları, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sunarak, sözleşme tarihinin geçmesine rağmen Mehmet Ali Erbil 'in ses, görüntü ve isminin reklam şirketi tarafından haksız ve kötü niyetli bir şekilde kullanıldığı gerekçesiyle, haberleşme şirketinin 390 bin TL ve mahkemenin belirlediği tutarda zararın tazminat olarak ödenmesi istedi.

15
Mehmet Ali Erbil mahkemelik oldu

İstanbul 2.Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Mehmet Ali Erbil ile firma yöneticileri katılmadı. Tarafları avukatları temsil ederken, duruşmada tanıklar dinlendi. Davacı Mehmet Ali Erbil'in tanık olarak ifade veren asistanı Şule Perim Özgeldi, dava konusu sözleşmenin 29 Aralık 2015'te imzalandığını, sözleşme süresi bittikten sonra reklam filminin yayınlanmaya devam ettiğini söyledi.

25
Mehmet Ali Erbil mahkemelik oldu

Tanık Şule Perim Özgeldi, ''Karşı tarafa yayını durdurmalarını söylememe rağmen yayın devam etti. Sözleşmenin uzatılmasına yönelik şirket yetkilileriyle görüşmemiz olmadı'' dedi.

35
Mehmet Ali Erbil mahkemelik oldu

Davalı firmanın reklam işleriyle ilgilendiğini kaydeden tanık Levent Havuzlu ise ''Sözleşmenin bitmesine 2 ay kala reklamın yayınlanmasının uzatılması konusunda yeni bir sözleşme imzalanması için maddelerin derlenip toparlanması konusunda onaylaşıldı. Bu arada süreç de geçti. Biz süre az kaldığı için imzaları atalım dedik. En son aşamada anlaştık, hukuka devrettik. Hukukun karşılıklı imzalanmasını beklerken, mahkeme çağrısı geldi. Sürecin geçtiğinin farkındaydık. Bu ilişki ve iyi niyetten dolayı böyle bir şeyin olabileceği aklımızın ucundan geçmedi. Reklamı durdurun şeklinde herhangi bir uyarı olmadı'' diye konuştu.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat