Mehmet Ali Erbil ikinci kez ameliyata alındı! Yeşim Erbil'den korkutan açıklama

Söylemezsem Olmaz Programın katılan Prof.Dr. Yeşim Erbil kardeşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yeşim Erbil yaptığı açıklamada "Daha önce anlatıldığı gibi kaburgasındaki bıçak gibi sivri kırık diafragmayı yaralayıp oradaki bir damarı açtığı için çok ciddi bir kan kaybı oldu. Kan kaybından sonra hemen müdahale edildi,kanaması durduruldu ve yoğun bakımda tekrar uyutuldu. Çok şükür ki Mehmet Ali Erbil'in organ fonksiyonlarında bir problem yok, bütün her şeyi stabil değil." açıklamasında bulundu.

