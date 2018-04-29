Mehmet Ali Erbil hastalığı ortaya çıktı 'Günde 36 şişe ağır ilaç...'

Yıllardır televizyon ekranlarında canlı halleriyle görmeye alıştığımız, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in yıllardır sakladığı bir sır, bir uçak yolculuğu yüzünden ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil'in ağır hastalığı ne?

Mehmet Ali Erbil hastalığı ortaya çıktı 'Günde 36 şişe ağır ilaç...'

Yıllardır televizyon ekranlarında canlı halleriyle görmeye alıştığımız, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in yıllardır sakladığı bir sır, bir uçak yolculuğu yüzünden ortaya çıktı. Mehmet Ali Erbil'in ağır hastalığı ne?

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Mehmet Ali Erbil hastalığı ortaya çıktı 'Günde 36 şişe ağır ilaç...'

Mehmet Ali Erbil'in uçak yolculuğu sırasında çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve tepki çekmişti. Bu görüntü üzerine şovmenin basın danışmanı Perim Özgeldi’den açıklama geldi.

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Mehmet Ali Erbil hastalığı ortaya çıktı 'Günde 36 şişe ağır ilaç...'

Mehmet Ali Erbil'in danışmanı Perim Özgeldi, 61 yaşındaki şovmenin uçakta ayaklarını karşısındaki bölmeye dayadığı görüntü hakkında açıklama yaptı. İşte Perim Özgeldi'nin herkesi çok şaşırtan Mehmet Ali Erbil açıklaması

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Mehmet Ali Erbil hastalığı ortaya çıktı 'Günde 36 şişe ağır ilaç...'

Erbil’in sağlık sorunları nedeniyle böyle bir görüntü verdiğini belirten danışman, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada o zamanlar sadece 100 kişide olduğunu öğrendiğimiz bu rahatsızlık sürecinde başta kendisi ve biz ailesi olarak neler yaşadığımızı, ne zorluklar atlattığımızı biliyoruz. Kimse için temennide bulunmuyorum tabii ki ama, her olayda olduğu gibi ancak yaşayan bilir...

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