Mehmet Ali Erbil hastalığı ortaya çıktı 'Günde 36 şişe ağır ilaç...'

Erbil’in sağlık sorunları nedeniyle böyle bir görüntü verdiğini belirten danışman, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada o zamanlar sadece 100 kişide olduğunu öğrendiğimiz bu rahatsızlık sürecinde başta kendisi ve biz ailesi olarak neler yaşadığımızı, ne zorluklar atlattığımızı biliyoruz. Kimse için temennide bulunmuyorum tabii ki ama, her olayda olduğu gibi ancak yaşayan bilir...