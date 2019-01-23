Mehmet Ali Erbil adeta eriyor! Yaşanan son gelişme korkuttu

Geçtiğimiz günlerde vasiyetini hazırladığı yönünde haberler ortaya çıkan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkındaki yeni gelişme korkuttu.

Yoğun bakımda 97. gününe giren 61 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'den bir kötü haber daha geldi. Geçtiğimiz günlerde Mali'nin vasiyetini hazırladığı, ardından da kızlarıyla tatile çıkacağı haberlerine yalanlama getiren kardeşi Yeşim Erbil, ünlü şovmen hakkında son açıklamada bulunmuş ve kardeşinin durumunu netleştirmişti. Bugün ise Mali hakkında korkutan bir gelişme daha yaşandı. Twitter

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Tedavisine devam edilen ve sevenlerinin her geçen gün iyi bir haber beklediği ünlü şovmenin kısa süre içinde hızla kilo kaybettiği öğrenildi. Yoğun bakıma yatırıldığı ilk gün 90 kilo olan Erbil'in şu an 75 kiloda olması kendisinden iyi haber bekleyenleri yine korkuttu. Twitter

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Yaklaşık 3 ay önce banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kırın ve düşmeye bağlı olarak kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil uzun süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yılbaşından önce yoğun bakımdan çıkarılan Mali, rahatsızlığı yeniden baş göstermesi sebebiyle geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma tekrar alındı. Twitter

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