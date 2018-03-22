Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si Büşra Develi kimdir kaç yaşında sevgilisi sürpriz

Kanal D'nin izleyici tarafından uzun süredir merakla beklenen dizisi Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nin ilk bölümü sonunda yayınlandı. Uzun süredir üzerinde çalışılan dizi, ilk bölümü ile 20 Mart'ta izleyici karşısına çıktı ve ilk bölümü Total reyting sonuçlarında üçüncü sırada yer aldı. Hal böyle olunca Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları merak edilmeye başladı. Onlardan biride Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si Büşra Develi.

Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si Büşra Develi, duru güzelliği ile izleyiciyi merak ettirdi. İlk bölümü izleyen ve onu daha önceden tanımayan herkes Büşra Develi kimdir diye merak etmeye başladı. Peki Büşra Develi kimdir nereli kaç yaşında? Büşra Develi'nin sevgilisi ise çok sürpriz bir isim...