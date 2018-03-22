Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si Büşra Develi kimdir kaç yaşında sevgilisi sürpriz

Kanal D ekranların başlayan uzun süredir beklenen Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si Büşra Develi, ilk bölümden izleyiciyi merak ettirdi. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si Büşra Develi kimdir nereli kaç yaşında sevgilisi bakın kim

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si Büşra Develi kimdir kaç yaşında sevgilisi sürpriz

Kanal D'nin izleyici tarafından uzun süredir merakla beklenen dizisi Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nin ilk bölümü sonunda yayınlandı. Uzun süredir üzerinde çalışılan dizi, ilk bölümü ile 20 Mart'ta izleyici karşısına çıktı ve ilk bölümü Total reyting sonuçlarında üçüncü sırada yer aldı. Hal böyle olunca Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları merak edilmeye başladı. Onlardan biride Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si Büşra Develi.

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Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si Büşra Develi kimdir kaç yaşında sevgilisi sürpriz

Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si Büşra Develi, duru güzelliği ile izleyiciyi merak ettirdi. İlk bölümü izleyen ve onu daha önceden tanımayan herkes Büşra Develi kimdir diye merak etmeye başladı. Peki Büşra Develi kimdir nereli kaç yaşında? Büşra Develi'nin sevgilisi ise çok sürpriz bir isim...

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Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si Büşra Develi kimdir kaç yaşında sevgilisi sürpriz

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR; Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlköğrenim eğitimi sonrasında ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamlayan Büşra Develi, tiyatro ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul'a taşınmıştır. Üniversite ve yetenek sınavlarında başarılı olan Büşra develi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır.

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Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Eleni'si Büşra Develi kimdir kaç yaşında sevgilisi sürpriz

Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol almıştır. 2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırmıştır.

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