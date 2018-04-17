Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde tarihi skandal gerçekten yaptılar!

Kanal D ekranlarında daha yayınlanmadan adından bolca söz ettiren Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, yayınlandıktan sonra da bolca konuşuluyor. Özellikle dizide yapılan hatalar, Mehmed Bir Cihan Fatihi'ni yermekte bolca kullanılıyor. Fakat dizi ekibi bazen öyle hatalar yapıyor ki konuşulmayacak gibi değil...