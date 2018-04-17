Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde tarihi skandal gerçekten yaptılar!

Kanal D ekranlarında daha yayınlanmadan adından bolca söz ettiren Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, yayınlandıktan sonra da bolca konuşuluyor. Özellikle dizide yapılan hatalar, Mehmed Bir Cihan Fatihi'ni yermekte bolca kullanılıyor. Fakat dizi ekibi bazen öyle hatalar yapıyor ki konuşulmayacak gibi değil...
KENDİ KENDİNE YER DEĞİŞTİREN KILIÇ; Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin bir bölümünde savaş alanında Mehmed'in elinden kılıcın düştüğü ve zor durumda kaldığı görülüyor. kılıcın yerine dikkat.
Ancak sahnenin devamında Mehmed kılıcı diğer eliyle yakalıyor. Yani kılıcın yeri kendi kendine değişiyor.
OSMANLI'DA NE ARA METAL KAŞIK; Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin bir bölümünde Çandarlı Halil Paşa'nın metal kaşıkla yemek yediği görülüyor. Ancak Osmanlı'da metal kaşık yoktu.
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