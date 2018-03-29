Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde namaz skandalı böylesi görülmedi

Kanal D'nin yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, başlamadan önce çok konuşulmuş ve uzun süre beklenmişti. Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin, yeni bir Muhteşem Yüzyıl ekolü yaratacağı düşünülüyordu. Mehmed Bir Cihan Fatihi başladı başlamasına ama başlar başlamaz yerden yere vuruldu. Kıyafetlerinden, tarihsel değişikliklere kadar çok eleştiri aldı dizi...
Eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Kimileri dizinin bir yorum olduğunu ve tarihle bir tutulmaması gerektiğini söylerken, kimileri ise bu kadar hassas bir konunun gerçeğe en yakın şekilde ele alınması gerektiğini savundu.
BU SEFER BÜYÜK OLAY YARATTI; Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yayınlanan son bölümünde bir sahne sosyal medyada büyük infial uyandırdı. Başı açık namaz sahneleri çok konuşulacak...
İŞTE O GÖRÜNTÜLER; Söz konusu dizideki namaz kılma sahnesini izleyenler adeta şoke oldu. Namaza duran kadın oyuncuya başının bir bölümü açık bir biçimde namaz kıldırıldı. Diziyi izleyen az sayıdaki vatandaş hemen konuyu fark ederek tepki gösterdi.
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