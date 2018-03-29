Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde namaz skandalı böylesi görülmedi

Başladığı günden bu yanan eleştirilen, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Kanal D dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi dizis, bir skandala imza attı. Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde başı açık namaz kılan kadın oyuncu sosyal medyada eleştirildi...

Kanal D'nin yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, başlamadan önce çok konuşulmuş ve uzun süre beklenmişti. Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin, yeni bir Muhteşem Yüzyıl ekolü yaratacağı düşünülüyordu. Mehmed Bir Cihan Fatihi başladı başlamasına ama başlar başlamaz yerden yere vuruldu. Kıyafetlerinden, tarihsel değişikliklere kadar çok eleştiri aldı dizi... Twitter

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Eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Kimileri dizinin bir yorum olduğunu ve tarihle bir tutulmaması gerektiğini söylerken, kimileri ise bu kadar hassas bir konunun gerçeğe en yakın şekilde ele alınması gerektiğini savundu. Twitter

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BU SEFER BÜYÜK OLAY YARATTI; Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yayınlanan son bölümünde bir sahne sosyal medyada büyük infial uyandırdı. Başı açık namaz sahneleri çok konuşulacak... Twitter

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