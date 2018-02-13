Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk fragmanı yayınlandı!

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyordu. Dizinin ilk teaserı sonunda yayınlandı. 2018 yılında bomba gibi bir projeyle gelen Kanal D dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'na yer verdi. Yayınlanan fragmanda ise dikkat çeken savaş sahneleri yer alıyor.

Ocak ayında ekrana geleceği açıklanan fakat ekrana gelmeyen Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi ne zaman başlayacak sorusu fragmanın ardından sorulmaya başlandı. Kanal D'nin resmi sitesine baktığımız zaman Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin henüz başlama tarihinin belli olmadığını görüyoruz. Fragmanın ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yakın zamanda ekrana gelmesi bekleniyor.

BAŞROL OYUNCUSU DEĞİŞTİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Selin Demiratar ile anlaşan ekip daha sonra ünlü oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Selin Demiratar'ın yerine ise Fi dizisinden de tanıdığımız bir isim kadroya dahil oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Büşra Develi Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde başrol oynayacak.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİNİN KONUSU

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı dizide Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine varan sürecini konu alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını canlandıracağı bir dizi tüm hızıyla hazırlıklara başladı. Fetih 1453 filminin başarısı üzerine O3 Medya güçlü kadrosuyla yaz aylarında yeni diziyi başlatmayı planlıyor. İmirzalıoğlu için 3 yeni proje hazırlanırken en dikkat çekici proje Mehmed Bir Cihan Fatihi olarak açıklandı. Eğer planlamalarda bir değişiklik olmassa Kenan İmirzalıoğlu'nu 2017-2018 sezonunda Fatih Sultan Mehmet karakteriyle izleyeceğiz.