Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Kosova Muharebesi nefesleri kesti!

Kanal D’nin yapımını O3 medya, yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği 2018’in en iddialı projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi, Salı akşamı yayınlanan ilk bölümüyle Twitter'da en fazla konuşulan konu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor'un başrollerde oynadığı dizinin ilk bölümündeki savaş sahneleri de nefesleri kesti.

Çekim teknikleriyle dikkat çeken Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde, adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış Fatih Sultan Mehmed'in zafere giden yol üzerinde yaşadıkları anlatılıyor. Dizinin ilk bölümünde babasının ölümünden sonra tahta geçen Sultan Mehmed'e kurulan tuzaklar ekrana geldi. Sultan Mehmed'in ay tutulmasını hesaplayarak karanlıkta denizde karşıya geçtiği sahneler ise izleyenleri etkiledi.

KOSOVA MUHAREBESİ SAHNESİ NEFES KESTİ

Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. Bölüm'de 2. Kosova Muharebesi'nde zorlu bir savaş gerçekleşir. Mehmed'in yönettiği ordu, çok kayıp verse de savaştan zafer ile ayrılan taraf olur.