Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi nerede çekiliyor?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, sezonun en büyük bütçeli ve en iddialı prodüksiyonu olarak izleyicisiyle buluşuyor. Tarihsel dönem dizilerine büyük ilgi gösteren izleyici, bu yapımda Osmanlı hükümdarları arasında tarihe damgasını vurmuş ve icraatıyla İstanbul’un kaderini değiştirmiş olan Fatih Sultan Mehmet’in fetih sürecini, yaşamını, düşünüş tarzını yakından tanıma fırsatını bulurken 15. yüzyıl Osmanlı dönemine dair önemli tarihsel arka plan bilgilerini de edinebiliyor.