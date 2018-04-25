Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi nerede çekiliyor?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, sezonun en büyük bütçeli ve en iddialı prodüksiyonu olarak izleyicisiyle buluşuyor. Tarihsel dönem dizilerine büyük ilgi gösteren izleyici, bu yapımda Osmanlı hükümdarları arasında tarihe damgasını vurmuş ve icraatıyla İstanbul’un kaderini değiştirmiş olan Fatih Sultan Mehmet’in fetih sürecini, yaşamını, düşünüş tarzını yakından tanıma fırsatını bulurken 15. yüzyıl Osmanlı dönemine dair önemli tarihsel arka plan bilgilerini de edinebiliyor.
Sultan II.Mehmet’in yaşamı ve İstanbul’un fethine dek süregelen olayların konu edinildiği dizi, Konya’da kurulan devasa platoda çekiliyor. İlerleyen bölümler senaryonun gidişatı doğrultusunda İstanbul’un köklü semtlerinde de çekilecekti ancak dizi 1 Mayıs günü yayınlanacak bölümüyle final yapacak.
Projenin oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Mert Yazıcıoğlu, Leyla Tanlar, Altan Erkekli, İdil Fırat, Meral Çetinkaya, Burak Tandoğan, Hazal Filiz Küçükköse, Sedef Avcı, Funda Eryiğit, Büşra Develi, Gürkan Uygun, Ertan Saban, Kaan Çakır, Toprak Sağlam, Atsız Karaduman, Yavuz Sepetçi, Serdar Orçin gibi isimler rol alıyor.
Yönetmenliğini ise Altan Dönmez’in üstlendiği Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin senarist koltuklarında Alican Yaraş ve Özge Efendioğlu oturuyor.
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