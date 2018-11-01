Meghan Markle transparan eteğiyle dünyayı şoke etti!

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin son üyesi, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle yine olay yarattı. Yeni Zelanda'da resmi ziyarette bulunan Meghan Markle'ın giydiği saks mavisi transparan etek, Ada'yı karıştırdı.

Son günlerin en çok konuşulan kadınlarından biri Prens Harry'nin eşi Meghan Markle. Geçmişi, düğünü, tavrı, tarzı ve aklınıza gelebilecek her şey ile gündem yaratan Meghan Markle bu kez ipin ucunu kaçırdı. Prens Harry ile Meghan Markle, Yeni Zelanda'da resmi ziyaretlerini sürdürüyorlar. Twitter

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TRANSPARAN ETEK OLAY OLDU: Şu sıralar hamileliği ile olay yaratan Meghan Markle, bu kez giydiği etek ile olay oldu. Düşes Meghan Markle'ın giydiği transparan etek, tüm kraliyet kurallarını yerle bir edecek cinsten. İçini tamamen gösterecek türden saks mavisi bir kumaş tercih eden Meghan Markle hakkında sosyal medyada 'Bu nasıl düşes!' yorumları yapıldı.



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BİLİNÇLİ Mİ YAPTI?: Kimileri ise Meghan Markle'ın bu hareketinin bilinçli olduğunu ve bir baş kaldırı olarak nitelendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Öyle ya da böyle Meghan Markle adından daha çok söz ettireceğe benziyor. Twitter

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