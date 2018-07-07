Megan Fox önce şoförünü yolladı sonra Türk yemeği yedi

Megan Fox, bir belgesel çekimi için İstanbul’a geldi. Annesi ile birlikte çekimin yapılacağı Yerebatan Sarnıcı’na gelen Fox'a korumalar eşlik etti. Çekim arasında yemek yemek için dışarı çıkan Megan Fox, bir restoran önünde aracını durdurarak şoförünü içeri yolladı. Şoförünün getirdiği menüyü inceleyen Fox, ardından restorana girerek yemek yedi.

