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'Medine' tweeti olay olmuştu! Berna Laçin'e bir şok daha

'Medine' tweeti olay olmuştu! Berna Laçin'e bir şok daha

ÇOCUKLARA yönelik cinsel istismar ve öldürme eylemleri sırasında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Berna Laçin hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 10:39 - Güncelleme: 25-07-2018 10:39

Oyuncu Berna Laçin hakkında Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımından dolayı, “halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, "halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

NELER OLMUŞTU?
Berna Laçin, ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' şeklinde tweet attı.

''ART NİYETİN DE BÖYLESİ''
Gelen tepkiler üzerine Berna Laçin, ''İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim!Deli miyim! Medine’yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugünki toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine’de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi!'' şeklinde tweet atarak yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Berna Laçin Medineli 'tecavüz' twiti ile olay oldu işte yazdığıBerna Laçin Medineli 'tecavüz' twiti ile olay oldu işte yazdığıBerna Laçin Medineli 'tecavüz' twiti ile olay oldu işte yazdığıBerna Laçin Medineli 'tecavüz' twiti ile olay oldu işte yazdığıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • MİSAFİR 25 Temmuz 2018 11:36 SİZİN GİBİ YEDİĞİ ÇANAĞA PİSLEYENDENSE BATI UŞAĞINDANSA TÜRKİYE DÜŞMANI TERÖR DOSTLARINDANSA ARABI SEVMEK NUR NİMET SİZDE İNSANLIK KALMAMIŞ BU ARAP TÜRK KÜRT MESELESİ DEĞİL İNSANİ DEĞERLER İMAN DİN MESELESİ

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