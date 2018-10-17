Meclis önünde hareketli dakikalar; polisler ateş açtı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde 'traktör' paniği yaşandı. Sürücü, 'dur' ihtarına uymayınca polisler ateş açtı.
Atatürk Bulvarı üzerinden Çankaya yönüne giden traktör, Ankara’da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Şehir merkezinde kent trafiğine girmesi yasak olan traktör, bulvar üzerinde TBMM yakınında polisin 'dur' ihtarına uymadı.
Traktör sürücüsünün hareket etmeye devam etmesi sonucu polisler Meclis önüne geldiği sırada ateş açmaya başladı. Silah sesleri nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, traktör 4 araca çarptıktan sona durdu.
Zanlının Sakarya'nın Beypazarı ilçesinde ikamet ettiği ve olayda kullanılan traktörü çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sakarya, Ankara Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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