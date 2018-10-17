Meclis önünde hareketli dakikalar; polisler ateş açtı

Atatürk Bulvarı üzerinden Çankaya yönüne giden traktör, Ankara’da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Şehir merkezinde kent trafiğine girmesi yasak olan traktör, bulvar üzerinde TBMM yakınında polisin 'dur' ihtarına uymadı.