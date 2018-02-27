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Meclis lokantası fena karıştı! Danışmana dayak...

Meclis lokantası fena karıştı! Danışmana dayak...

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın danışmanı M.C., Meclis'teki lokantada yer yüzünden çıkan tartışmada tekme- tokat saldırıya uğradı.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 16:50 - Güncelleme: 27-02-2018 17:20

TBMM lokantası fena karıştı. TBMM Üyeler Lokantası'nda AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan ve misafirlerine yer tutan danışman M.C., oturmak isteyenlere, masanın dolu olduğunu söyledi. Bu sırada iddiaya göre MHP'li olduklarını söyleyen kişilerle, M.C. arasında tartışma başladı.

Tartışma büyürken,masaya oturmak isteyen gruptakiler M.C.'ye saldırdı. Üyeler Lokantası'ndaki garsonlar ve diğer danışmanlar tarafından kavgaya müdahale edildi.

Gözünde şişlik oluşan ve dudağı patlayan M.C., darp raporu aldı. Karşı taraf kendilerine küfür edildiğini savunurken, M.C. böyle bir şeyin olmadığını söyledi. (DHA)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 27 Şubat 2018 18:28 milli çete ittifakı normal

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