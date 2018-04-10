MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı. 8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, yarından itibaren 18 Nisan'a kadar yapabilecek.

MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı. 8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, yarından itibaren 18 Nisan'a kadar yapabilecek.

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MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında 8'inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin katılacağı sınava ilişkin, "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

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MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

Merkezi sınav, isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyenler, başvurularını yarından itibaren 18 Nisan'a kadar elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak. Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri, Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

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MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

Yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak, denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya konsoloslukları üzerinden yapacak. Merkezi sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler, elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerindeki bilgilerinin güncel olması gerekecek.

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