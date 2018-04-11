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McDonald's amblemi sandı oğlunu müstehcen tişörtle okula gönderdi

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Shelly McCullar, geçen hafta ilkokul öğrencisi oğlunu bir 'McDonald's tişörtü' giydirerek okula gönderdi.

Fastfood restoran zincirinin baş harfi 'M'nin simgelendiği sarı logo ve hemen altında 'Bunu seviyorum' sloganının yer aldığı tişörtte McCullar ailesi için her şey normal görünüyordu.

Oysa tişörtte resmedilen aslında bir 'M' değil topuklu ayakkabı giymiş bir çift bacaktı.

'ÇOCUKLARIMIN NE GİYDİĞİNİ TAKİP EDECEĞİM'

İlkokul öğrencisi Anthony'nin müstehcen bir tişört giymekte olduğu öğretmenlerinin de gözünden kaçtı ancak akşam eve döndüğünde annesi durumun farkına vardı ve sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

McCullar, Facebook'taki iletisinde "Öğretmenler ve personelden özür diliyorum. Söz veriyorum, bundan sonra çocuklarımın ne giydiğini takip edeceğim" dedi.

'Kazanın' nasıl gerçekleştiğini anlatan anne "Açıklığa kavuşturmak gerekirse çocuğumun böyle bir şey giymesine asla izin vermem. Bir arkadaşım bana giyilmiş kıyafetler verdi ancak bunları gözden geçirme şansım olmadı" dedi.

Annenin paylaşımı 100 binin üzerinde paylaşım aldı ve durum ABD'de haber bültenlerine konu oldu.

  • Dünya 11 Nisan 2018 14:36
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