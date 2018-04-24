Mayına bastı cinsel organı paramparça oldu başka birinin organı...

Şimdi okuyacağınız haber teknolojiye ve bilime lanet okuyacağınız değil, dünyayı nasıl değiştirdiğinin, insanların hayatlarına nasıl dokunduğunun kanıtı bir haber. Gerçekleştirilen cinsel organ naklini dünya konuşuyor.

Şimdi okuyacağınız haber teknolojiye ve bilime lanet okuyacağınız değil, dünyayı nasıl değiştirdiğinin, insanların hayatlarına nasıl dokunduğunun kanıtı bir haber. Gerçekleştirilen cinsel organ naklini dünya konuşuyor. Twitter

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ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki Johns Hopkins Üniversitesi'nin hastanesinde, Afganistan'da bir bombaya basarak yaralanan Amerikan askerine nakil yapıldı. Ameliyatta, ölmüş bir donörden alınan penis, testis torbası ve kısmi karın duvarı kullanıldı.





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Doktorlar askerin cinsel yaşamının normale dönmesinin önünde engel olmadığını söylüyor. Ameliyatın 26 Mart’ta yapıldığı, askerin 6 ila 12 hafta arasında bir sürede tamamen iyileşeceği açıklandı. Adının açıklanmasını istemeyen askerin bu hafta hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor.



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