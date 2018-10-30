MasterChef Türkiye'de ortalık karıştı Murat böyle kovuldu

"GERÇEKTEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM": Olay sonrası şefler yarışmada kimsenin bu şekilde davranamayacağını ve haddini bileceğini söylerken Murat ise "Gerçekten çok özür dilerim, bu duruma düşmek istemezdim yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Şeflerimin her birinden tek tek özür diliyorum. Yüz ifademden de gerçekten ne kadar üzgün olduğum belli oluyordur sanırım." dedi.

