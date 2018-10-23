'Mars'ta yaşamı destekleyebilecek miktarda oksijen bulunabilir'

Bilim insanları, Mars'ın atmosferini solunabilir hale getirebilecek miktarda oksijen bulunabileceğini ileri sürdü.

'Mars'ta yaşamı destekleyebilecek miktarda oksijen bulunabilir'

ABD'nin Caltech Üniversitesi'nden ve NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) araştırmacılar, Mars'ta su bulunması halinde, belirli koşullar altında, solunabilir bir atmosfer oluşturmaya elverecek miktarda oksijen içerebileceğini iddia etti.

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'Mars'ta yaşamı destekleyebilecek miktarda oksijen bulunabilir'

Caltech Üniversitesi'nde görev yapan jeo-biyolog Woody Fischer ve JPL'den Vlada Stamenkovic, bilim insanlarının daha önce hipotez olarak öne sürdüğü, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında tuzlu su bulunması ihtimalini değerlendirdi. Araştırmacılar, söz konusu hipotezden hareketle, tuz sayesinde donmadan sıvı halini muhafaza edebilen bu suların 'solunabilir bir atmosfer' yaratmak için, düşünülenden çok daha büyük miktarda oksijen içerebileceğini savundu.

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'Mars'ta yaşamı destekleyebilecek miktarda oksijen bulunabilir'

Araştırmacılar, oksijenin atmosfere girdiğinde, su ile hava arasında bir denge yaratmak için suya dönüştüğüne dikkat çekti. Yüzeyin altındaki eriyik haldeki oksijenin yeniden havayla temas etmesi halinde atmosferi oksijenle doldurarak canlı yaşamına ve aerobik solunuma uygun hale getirebileceği varsayımında bulundu.

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'Mars'ta yaşamı destekleyebilecek miktarda oksijen bulunabilir'

Araştırmanın sonuçları 'Nature Geoscience' dergisinde yayımlandı.

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