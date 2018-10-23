'Mars'ta yaşamı destekleyebilecek miktarda oksijen bulunabilir'

ABD'nin Caltech Üniversitesi'nden ve NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) araştırmacılar, Mars'ta su bulunması halinde, belirli koşullar altında, solunabilir bir atmosfer oluşturmaya elverecek miktarda oksijen içerebileceğini iddia etti.

Caltech Üniversitesi'nde görev yapan jeo-biyolog Woody Fischer ve JPL'den Vlada Stamenkovic, bilim insanlarının daha önce hipotez olarak öne sürdüğü, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında tuzlu su bulunması ihtimalini değerlendirdi. Araştırmacılar, söz konusu hipotezden hareketle, tuz sayesinde donmadan sıvı halini muhafaza edebilen bu suların 'solunabilir bir atmosfer' yaratmak için, düşünülenden çok daha büyük miktarda oksijen içerebileceğini savundu.



