Markete sütyensiz gitti paparaziler peşini bırakmadı

Ablası İngiliz süper model Kate Moss'un izinden giden ünlü model her olayıyla İngiliz basınını peşinden koşturmayı başarıyor. Bugün objektiflere yakalanan modelin markete sutyensiz bir şekilde gitti. Oldukça yorgun görünen süper model alışverişini yaptıktan sonra market arabasıyla sıraya girdi ve yürüyerek evine döndü. İngiliz basınında Lottie Moss'un görüntüleri olay yarattı. Hayranlarından bazıları da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda genç modelin sadeliğine ve makyajsız haline dikkat çekti. Twitter

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Ablası İngiliz süper model Kate Moss'un izinden giden ünlü model her olayıyla İngiliz basınını peşinden koşturmayı başarıyor. Bugün objektiflere yakalanan modelin markete sutyensiz bir şekilde gitti. Oldukça yorgun görünen süper model alışverişini yaptıktan sonra market arabasıyla sıraya girdi ve yürüyerek evine döndü. İngiliz basınında Lottie Moss'un görüntüleri olay yarattı. Hayranlarından bazıları da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda genç modelin sadeliğine ve makyajsız haline dikkat çekti. Twitter

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2 6

Ablası İngiliz süper model Kate Moss'un izinden giden ünlü model her olayıyla İngiliz basınını peşinden koşturmayı başarıyor. Bugün objektiflere yakalanan modelin markete sutyensiz bir şekilde gitti. Oldukça yorgun görünen süper model alışverişini yaptıktan sonra market arabasıyla sıraya girdi ve yürüyerek evine döndü. İngiliz basınında Lottie Moss'un görüntüleri olay yarattı. Hayranlarından bazıları da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda genç modelin sadeliğine ve makyajsız haline dikkat çekti. Twitter

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