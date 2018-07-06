Marjinal Aşiret Çocuğu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı!

Gün geçmiyor ki nev-i şahsına münhasır bir kişilik, bir fenomen ortaya çıkmaya dursun. "Marjinal Aşiret Çocuğu" lakabıyla sosyal medyada adından söz ettiren Adem Deniz'de Instagram'ın yeni fonomenlerinden birisi. Sıradışı yaşam tarzı ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Adem Deniz isimli genç, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.
Sosyal medya son dönemlerde "Marjinal Aşiret Çocuğu" takma adıyla paylaşımlar yapan Adem Deniz isimli gencin paylaşımlarını konuşuyor. 40 binin üzerinde takipçisi olan Adem Deniz, zaman zaman Hakkari'den katıldığı düğünlerden görüntüleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Deniz'in gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor. Anlaşılan o ki şu sıralar pabucu dama atılan Kerimcan Durmaz'a yeni bir rakip geliyor.
İşte sosyal medyanın yeni fenomeni Marjinal Aşiret Çocuğu Adem Deniz'in Instagram paylaşımları...
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