Marjinal Aşiret Çocuğu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı!

Marjinal Aşiret Çocuğu lakabıyla tanınan Adem Deniz yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Sıradışı kişiliğiyle dikkat çeken Deniz, Kerimcan Durmaz'ın pabucunu dama atacağa benziyor.

Marjinal Aşiret Çocuğu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı!

Gün geçmiyor ki nev-i şahsına münhasır bir kişilik, bir fenomen ortaya çıkmaya dursun. "Marjinal Aşiret Çocuğu" lakabıyla sosyal medyada adından söz ettiren Adem Deniz'de Instagram'ın yeni fonomenlerinden birisi. Sıradışı yaşam tarzı ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Adem Deniz isimli genç, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

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Marjinal Aşiret Çocuğu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya son dönemlerde "Marjinal Aşiret Çocuğu" takma adıyla paylaşımlar yapan Adem Deniz isimli gencin paylaşımlarını konuşuyor. 40 binin üzerinde takipçisi olan Adem Deniz, zaman zaman Hakkari'den katıldığı düğünlerden görüntüleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

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Marjinal Aşiret Çocuğu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı!

Deniz'in gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor. Anlaşılan o ki şu sıralar pabucu dama atılan Kerimcan Durmaz'a yeni bir rakip geliyor.

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Marjinal Aşiret Çocuğu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı!

İşte sosyal medyanın yeni fenomeni Marjinal Aşiret Çocuğu Adem Deniz'in Instagram paylaşımları...

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