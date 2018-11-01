Mardin ve Gaziantep'te büyük operasyon son anda yakalandılar

Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan operasyon sonucu, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde H.M. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu, Suriye'nin Telabyad bölgesinde bulunan PYD/YPG kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı. Şahsın saldırı yapmak amacıyla yasa dışı yollardan Turkiye'ye girdiği tahmin ediliyor. Terörist H.M.'nin sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

250 KİLO PATLAYAICI ELE GEÇİRİLDİ: Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte araçtaki 5 terörist sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı. Mardin Valisi Mustafa Yaman operasyonu "dün akşam çok önemli bir faaliyet gerçekleştirildi" diyerek duyurdu. Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 247 kilo 864 gram PETN olduğu tespit edilen patlayıcı ve düzenekler ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.