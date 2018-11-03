Maraş dondurmasının hikayesi Çin Merkezi Televizyonu'nda

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur'un daveti üzerine kente gelen CCTV Türkiye muhabiri Yu Peng ve ekibi, çekimlerine keçi sütü ve salebin üretimiyle başladı. Firmanın tesislerinde süt ve salebin dondurmaya dönüşümünü çeken ekip, daha sonra Mehmet Kanbur ile kardeşleri Atilla ve Erdal Kanbur'un çeşitli dondurma gösterilerini izledi

Kanbur kardeşlerle de röportaj yapan ekip, daha sonra kentin tanıtımı için çekimler yaptı. Mehmet Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak Çin'da düzenlenecek uluslararası bir fuara katılacaklarını, Çin halkına dondurmayı ve Kahramanmaraş'ı anlatmak için söz konusu televizyonu kente davet ettiğini söyledi.

Amaçlarının sadece markalarının reklamını yapmak olmadığını, Kahramanmaraş'ı tanıtmak istediklerini dile getiren Kanbur, "Çünkü Kahramanmaraş'ın ve Türkiye'nin turizm elçisiyiz ve 26 ülkede yerimiz var. Biz dünyalı olmak istiyoruz." dedi. Çin'e dondurma satmak ya da oraya götürmenin kolay olduğunu ancak Çinliyi Maraş'a getirmenin de önemli olduğuna dikkati çeken Kanbur, gayelerinin Çinlilere Maraş'ı göstermek olduğunu ve onu yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Çin'de bir süredir faaliyette bulunduklarını ifade eden Kanbur, şöyle konuştu: "Dondurmayı biz zaten Çin'e götürüyoruz ama gelsinler hem Kahramanmaraş'ı görsünler hem de Türkiye'yi görsünler istedik. Artık Kahramanmaraş'ın bayrağını değil, Türkiye'nin bayrağını dünya ligine taşıyoruz. Çok şükür onlarca ülkede hem Kahramanmaraş'ın hem de Türkiye'nin bayrağını dalgalandırıyoruz. Bu misyonu üstlendik. Hedefimiz dünyalı olmak. Turizm elçiliğine devam ediyoruz. Çin'de iki yıldan beri bulunuyoruz."