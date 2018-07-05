Manukyan'ın çetesi çökertildi! Fuhuşun şifresi 'soğuk karpuz'

ADANA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Manukyan" lakaplı Afife F'nin liderliğini yaptığı çeteye şafak operasyonu düzenlendi. 19 kişinin gözaltına alındığı fuhuş operasyonunun şifreleri ise hayrete düşürdü.

Manukyan'ın çetesi çökertildi! Fuhuşun şifresi 'soğuk karpuz'

ADANA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Manukyan" lakaplı Afife F'nin liderliğini yaptığı çetenin Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Diyarbakır'da çok sayıda kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı.

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Manukyan'ın çetesi çökertildi! Fuhuşun şifresi 'soğuk karpuz'

Polis ihbar üzerine çete lideri kadın ile çete mensuplarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yaklaşık 3 aydır yapılan takip sonucunda polis, çete liderinin ihbarda olduğu gibi Afife F. isimli kadın olduğunu çevresindeki şahısların kendisine "Manukyan" dediği ve kadınlara zorla, tehditle fuhuş yaptırıp para kazandığını saptadı.

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Manukyan'ın çetesi çökertildi! Fuhuşun şifresi 'soğuk karpuz'

ŞAFAK OPERASYONU: Bu tespitler üzerine polis dün şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay ve Mersin'de operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak özel harekat polisleriyle 20 adrese giren polis şebeke lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu 5'i kadın 19 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin daha çok Adana'nın Karataş ilçesinde tatile gelen erkeklere kadın ayarladığı ve zorla fuhuş yaptırdığı da belirlendi.

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Manukyan'ın çetesi çökertildi! Fuhuşun şifresi 'soğuk karpuz'

ŞİFRE: SOĞUK KARPUZ, KAÇAK ÇAY: Polis yaptığı teknik takipte çetenin fuhuş yapmak için "temizlik yapmak", fuhuş yapacak yeni kadın için "taze çay", fuhuş yapan yabancı kadın "kaçak çay", fuhuş yapan Türk kadın için "Türk çayı", fuhuş yapan kadınlar için ise "karpuz, temizlikçi ve oda" şifrelerini kullandıklarını tespit edildi.

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