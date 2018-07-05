Manukyan'ın çetesi çökertildi! Fuhuşun şifresi 'soğuk karpuz'

ADANA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Manukyan" lakaplı Afife F'nin liderliğini yaptığı çeteye şafak operasyonu düzenlendi. 19 kişinin gözaltına alındığı fuhuş operasyonunun şifreleri ise hayrete düşürdü.

ADANA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Manukyan" lakaplı Afife F'nin liderliğini yaptığı çetenin Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Diyarbakır'da çok sayıda kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Twitter

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Polis ihbar üzerine çete lideri kadın ile çete mensuplarını teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yaklaşık 3 aydır yapılan takip sonucunda polis, çete liderinin ihbarda olduğu gibi Afife F. isimli kadın olduğunu çevresindeki şahısların kendisine "Manukyan" dediği ve kadınlara zorla, tehditle fuhuş yaptırıp para kazandığını saptadı. Twitter

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ŞAFAK OPERASYONU: Bu tespitler üzerine polis dün şafak vakti Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay ve Mersin'de operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak özel harekat polisleriyle 20 adrese giren polis şebeke lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu 5'i kadın 19 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin daha çok Adana'nın Karataş ilçesinde tatile gelen erkeklere kadın ayarladığı ve zorla fuhuş yaptırdığı da belirlendi. Twitter

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