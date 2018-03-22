Mankenliği bıraktı doğayı seçti

Bir dönemin ünlü ismi Atilla Saral ile oyuncu sevgilisi oyuncu İnci Türkay'ın doğa içerisindeki yaşantısı

Bir dönemin ünlü ismi Atilla Saral ile oyuncu sevgilisi oyuncu İnci Türkay'ın doğa içerisindeki yaşantısı.. Bir dönemin en gözde model ve oyuncularından biriydi. Bir villası, gösterişli bir hayatı vardı. Tam 25 yıllık kariyerin ardından "Geldik, gidiyoruz, yeter artık!" deyip her şeyini sattı ve kendini Ege'de bir köye attı. Twitter

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Model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren bir dönemin en çok aranan oyuncularından biri olan Atilla Saral, birkaç yıl önce radikal bir karar alıp yaşadığı villayı ve lüks cipini sattı. Kazancını Asos ile Küçükkuyu arasındaki arazisine yatırdı. Twitter

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Saral, sevgilisi İnci Türkay ile birlikte 15 metrekarelik bir konteyner ve 20 metrekarelik bir karavanda yaşamaya başladı. Bahçesi, bahçesindeki hayvanlar, çiçekler, meyveler arasında yaşamını sürdüren Saral, aynı zamanda bir plaj işletiyor.Doğanın içinde bir yaşam seçen Saral ve Türkay sık sık da geziye çıkıp dünyayı dolaşıyorlar.İşte Atilla Saral'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar...



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