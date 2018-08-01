Manken Yağmur Ayaz sıcaktan bunaldı sandalyeyi denize attı

ANTALYA'da mankenliğe başlayan, ardından İstanbul'da sunuculuk ve oyunculuk eğitimi alan Yağmur Ayaz, önceki gün Bodrum Gölköy'deki Afendis Beach'te denize girdi. Çevredeki bakışları üzerine toplayan Ayaz, denizin tadını çıkarırdı. Sandalyesini denize taşıyan Ayaz, suda saatlerce oturup serinlemeye çalıştı.
Ailesiyle birlikte Bodrum'da yaşayan Yağmur Ayaz, Antalya'ya sık sık gelip gidiyor. Düzenlenen organizasyonlarda sunuculuk yapan, zaman zaman podyuma çıkan genç manken, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Mesleğinin zirvesinde olduğunu belirten Ayaz, "Antalya benim mankenliğe ilk adım attığım şehir. Burada çok anılarım oldu. Daha sonra kariyer için İstanbul'a gittim. Fakat gönül bağım her zaman burada. Arkadaşlarımla sürekli görüşüyoruz" dedi.
İş teklifleri olduğunda Antalya ismini duyar duymaz kabul ettiğini sözlerine ekleyen Ayaz, "Benim buraya gelmeme vesile olacak işleri duyunca heyecanlanıyorum. Yaz aylarında kimi zaman Bodrum'da kimi zaman Antalya'da tatilimi değerlendiriyorum" diye konuştu.
İşte Yağmur Ayaz'ın tatil keyfinden fotoğraflar...
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