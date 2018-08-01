Manken Yağmur Ayaz sıcaktan bunaldı sandalyeyi denize attı

Ailesiyle birlikte Bodrum'da yaşayan Yağmur Ayaz, Antalya'ya sık sık gelip gidiyor. Düzenlenen organizasyonlarda sunuculuk yapan, zaman zaman podyuma çıkan genç manken, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Mesleğinin zirvesinde olduğunu belirten Ayaz, "Antalya benim mankenliğe ilk adım attığım şehir. Burada çok anılarım oldu. Daha sonra kariyer için İstanbul'a gittim. Fakat gönül bağım her zaman burada. Arkadaşlarımla sürekli görüşüyoruz" dedi.



