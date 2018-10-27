Manisa'da Sudenur'un feci ölümü! Annesi sinir krizi geçirdi

İzmir-Uşak seferini yapan 32602 sayılı yolcu treni, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki hemzemin geçidinde karşıya geçmeye çalışan Sudenur Öztürk’e (17) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Tren kazasını duyarak olay yerine gelen anne Keziban Öztürk, treninin kendi kızına çarptığını öğrenmesi üzerine sinir krizi geçirdi.

Sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar anneyi güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler tarafından ambulansa bindirilen anne hastaneye kaldırıldı. Sudenur Öztürk’ün arkadaşları da olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

MAKİNİSTLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ: Yaşamını yitiren Sudenur Öztürk'ün Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, olay sonrası makinistler F.A. ve F.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

AYNI YERDE 24 GÜN SONRA İKİNCİ KAZA: Öte yandan 4 Ekim 2018 tarihinde yine Barbaros Mahallesi’nde İzmir-Balıkesir seferini yapan trenin çarptığı 4 çocuk annesi Hatice Çakmak (40) hayatını kaybetmiş, mahalle sakinleri kazalara tepki göstererek bölgeye bir üst geçit yapılmasını talep etmişti.