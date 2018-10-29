Manisa'da dehşet anları! Eski eşinin yanına gelip...

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen olayda; Salihli sanayi sitesinde çalıştığı öğrenilen Özay S.(43), boşandığı eşi Ayşe Özcan’ın (38) iş yerine geldi.
Özay S. eski eşi Ayşe Özcan ile önce tartıştı, tartışma büyüyünce yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.
Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özcan’ı Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı ancak 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Ayşe Özcan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan olayın şüphelisi Özay S. ise olay yerinden motosikletle uzaklaşıp, Merkez Karakol Amirliğine teslim olduğu öğrenildi.
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