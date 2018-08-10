Malatya kayısısının 7 önemli faydası! Kabızlık derdi olanlara çare

Kayısı; içerdiği A, B, C, E vitaminlerinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif açısından da oldukça zengin bir besindir. Kuru ve yaş olmak üzere farklı şekillerde tüketilebilen kayısı, düzenli olarak tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi sağlıyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kabızlığa iyi geliyor. Antioksidan özelliği ile de bedeni sağlıklı tutarak hastalıklardan koruyor.
Kayısının içeriğinde antioksidan etkiye sahip “karotenoid” bulunduğunu belirten Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, yaz aylarında taze, kışın da kurutulmuş şekilde tüketilebilen kayısının yararları hakkında şunları söylüyor: Sarı, turuncu ve kırmızı renkleri barındıran karotenoidlerden olan beta-karoten kayısıda bol miktarda bulunur.
A vitaminin ön maddesidir ve ihtiyaç duyulduğunda vücut tarafından A vitaminine dönüştürülerek kullanılır. Vücutta, A vitaminine dönüşebilen birçok karotenoid arasından, dönüşüm oranı en fazla olanı beta-karotendir. Yağda çözünebilen A vitamini; görme, üreme ve sağlıklı bir cilt ile bağışıklık sisteminin korunması açısından önemlidir.
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