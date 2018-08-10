Malatya kayısısının 7 önemli faydası! Kabızlık derdi olanlara çare

MALATYA'nın meşhur meyvesi kayısının faydaları saymakla bitmez. Vitamin ve lif açısından oldukça zengin olan kayısı düzenli olarak tüketildiğinde her derde deva oluyor. Sindirimi kolaylaştırması ve kilo kontrolüne yardımcı olması bunların sadece ikisi. İşte kayısının en önemli 7 faydası

Malatya kayısısının 7 önemli faydası! Kabızlık derdi olanlara çare

Kayısı; içerdiği A, B, C, E vitaminlerinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif açısından da oldukça zengin bir besindir. Kuru ve yaş olmak üzere farklı şekillerde tüketilebilen kayısı, düzenli olarak tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi sağlıyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kabızlığa iyi geliyor. Antioksidan özelliği ile de bedeni sağlıklı tutarak hastalıklardan koruyor.

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Malatya kayısısının 7 önemli faydası! Kabızlık derdi olanlara çare

Kayısının içeriğinde antioksidan etkiye sahip “karotenoid” bulunduğunu belirten Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, yaz aylarında taze, kışın da kurutulmuş şekilde tüketilebilen kayısının yararları hakkında şunları söylüyor: Sarı, turuncu ve kırmızı renkleri barındıran karotenoidlerden olan beta-karoten kayısıda bol miktarda bulunur.

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Malatya kayısısının 7 önemli faydası! Kabızlık derdi olanlara çare

A vitaminin ön maddesidir ve ihtiyaç duyulduğunda vücut tarafından A vitaminine dönüştürülerek kullanılır. Vücutta, A vitaminine dönüşebilen birçok karotenoid arasından, dönüşüm oranı en fazla olanı beta-karotendir. Yağda çözünebilen A vitamini; görme, üreme ve sağlıklı bir cilt ile bağışıklık sisteminin korunması açısından önemlidir.

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Malatya kayısısının 7 önemli faydası! Kabızlık derdi olanlara çare

İŞTE KAYISI'NIN 7 ÖNEMLİ FAYDASI...

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