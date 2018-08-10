Malatya kayısısının 7 önemli faydası! Kabızlık derdi olanlara çare

Kayısı; içerdiği A, B, C, E vitaminlerinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif açısından da oldukça zengin bir besindir. Kuru ve yaş olmak üzere farklı şekillerde tüketilebilen kayısı, düzenli olarak tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi sağlıyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kabızlığa iyi geliyor. Antioksidan özelliği ile de bedeni sağlıklı tutarak hastalıklardan koruyor.