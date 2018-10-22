Makyajsız da çok güzelim diyen ünlüler

Demet Özdemir'in fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Makyajsız bile bu kadar güzel olmayı nasıl başarıyorsunuz." yorumunu yaptı.

Makyajsız da çok güzelim diyen ünlüler

Seda Akgül makyajsız fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Akgül'ün makyajsız halini görenler tanımakta güçlük çekti.

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Makyajsız da çok güzelim diyen ünlüler

Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Demet Özdemir'in fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Makyajsız bile bu kadar güzel olmayı nasıl başarıyorsunuz." yorumunu yaptı.

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Makyajsız da çok güzelim diyen ünlüler

Geçip giden yıllara meydan okuyan 51 yaşındaki Salma Hayek, çıktığı tatilde sosyal medyadan uzak kalmadı. Bir çocuk annesi Hayek, fitrsezi ve makyajsız pozlarını daha önce örneğine çok sık rastlanmayan şekilde arka arkaya paylaştı.Hayek'in bu paylaşımları hayranlarından çok sayıda beğeni aldı. Birçok hayranı onun doğal halinin çok daha güzel olduğunu belirtti. Bazıları da onu "dünyanın en güzel kadını" ilan etti.

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Makyajsız da çok güzelim diyen ünlüler

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Serel Yereli, makyajsız kameralara yakalanınca yüzünü kapatıp, görüntü alınmasını engelledi.

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