Maket bıçağını kaptığı gibi göğüslerini kesti hem de bakın neden

İNGİLTERE'nin Skegness kentinde yaşayan 49 yaşındaki Tonia Rossington isimi kadın, bir akşam maket bıçağını kaptığı gibi iki göğsünü de kesti. Ardında koşa koşa hastaneye gitti. Bakın neden göğüslerini kesmiş.
3 çocuk annesi kadın, Youtube'da izlediği ameliyat videoları ile kendi göğüs implantını keserek herkesi şaşkına çevirdi. Göğüslerindeki implantlara bağlı olarak depresyon ve anksiyete yaşayan kadın, eşinin ona bu operasyon için gönderdiği parayı bu iş için kullanmak yerine sıkıntısını tek başına çözmeye karar verdi.
Yatak odası aynası önünde kendi göğüslerini kesen kadın, prosedürü internetten araştırdığını ve kocası işteyken bu işe giriştiğini söyledi. Satın aldığı neşter ile göğüslerini kesen kadın, önceki ameliyatının bıraktığı sinir hasarı sebebiyle, ağrı reseptörleri çalışmadığı için acı çekmedi.
Önceki ameliyatından kalan yara izinin izini sürerek önemli dokulara zarar vermemeye çalıştığını söyleyen İngiliz, implantlardan biri patlayınca işlerin değiştiğini ve paniklediğini söyledi. Her iki implantı da vücudundan çıkardıktan sonra hastaneye koşan kadın, kocasına not bırakıp endişelenmemesi gerektiğini ve hastane gittiğini yazdı.
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